الخميس 2025-06-26 10:30 م
 

سرايا القدس تقصف قوات الاحتلال شمالي خان يونس

سرايا القدس
سرايا القدس
 
الخميس، 26-06-2025 09:30 م
الوكيل الإخباري-   قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال داخل محاضن الآليات في محيط مسجد خضرة وشارع البداو في منطقة السطر الغربي شمالي خان يونس بجنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


كما نشرت السرايا مقطع فيديو يظهر عمليات سابقة لقنص جنود إسرائيليين في غزة.
 
gnews

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