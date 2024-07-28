سرايا القدس: قصفنا آليات وجنود الاحتلال جنوب دير البلح

05:13 م

الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت بقذائف هاون من عيار 60، آليات جيش الاحتلال وجنوده المتوغلين في محيط صالة ريم جنوب دير البلح.