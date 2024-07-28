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سرايا القدس: قصفنا آليات وجنود الاحتلال جنوب دير البلح

أحد عناصر سرايا القدس
أحد عناصر سرايا القدس
الأحد، 28-07-2024 05:13 م

 

 الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت بقذائف هاون من عيار 60، آليات جيش الاحتلال وجنوده المتوغلين في محيط صالة ريم جنوب دير البلح.
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