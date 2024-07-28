سرايا القدس: قصفنا آليات وجنود الاحتلال جنوب دير البلح

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697732 الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت بقذائف هاون من عيار 60، آليات جيش الاحتلال وجنوده المتوغلين في محيط صالة ريم جنوب دير البلح. اقرأ أيضاً هيئة حقوقية تكشف ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال سرايا القدس: قصفنا جنودا وآليات للعدو في محور نتساريم مصادر طبية: 15 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس إضراب شامل في نابلس حدادا على أرواح شهداء بلاطة صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منطقة الصناعة في غزة صحة غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى