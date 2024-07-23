سرايا القدس: قصفنا تجمعات للعدو في محور نتساريم

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الوكيل الاخباري- قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم تجمعات لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور نتساريم.