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سرايا القدس: قصفنا تجمعات للعدو في محور نتساريم

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الثلاثاء، 23-07-2024 02:13 م

 

الوكيل الاخباري- قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم تجمعات لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور نتساريم.
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