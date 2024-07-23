سرايا القدس: قصفنا تجمعات للعدو في محور نتساريم

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697272 الوكيل الاخباري- قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم تجمعات لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور نتساريم. اقرأ أيضاً "الوكيل الإخباري" ينطلق بتصميم ومحتوى جديد بشرى سارة بانتظار الأردنيين مطلع الشهر المقبل الملك يعود إلى أرض الوطن التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي "المستقلة للانتخاب" تطلق إطارا مرجعيا لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب المقاومة تبث مشاهد جديدة لاشتباكها مع قوات الاحتلال في غزة سرايا القدس تقصف مركز قيادة للاحتلال في محور نتساريم سرايا القدس: قصفنا جنود الاحتلال عند معبر رفح سرايا القدس: قصفنا تموضعا لجنود الاحتلال بمحور نستاريم