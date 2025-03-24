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سرايا القدس: قصفنا مجددا مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

رشقة صاروخية أطلقتها سرايا القدس على أراضٍ تحتلها إسرائيل
رشقة صاروخية أطلقتها سرايا القدس على أراضٍ تحتلها إسرائيل
 
الإثنين، 24-03-2025 11:29 م
الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إنه "اعترض صاروخا اخترق الأراضي الإسرائيلية أطلق من قطاع غزة".اضافة اعلان


وأضاف جيش الاحتلال، في بيان، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة عقب إطلاق الصواريخ.

وأعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الاثنين، أنها جددت "قصفها لسديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وكانت سرايا القدس قد قالت في وقت سابق الاثنين، إنها قصفت سديروت ونتيف هعسراه وزيكيم ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.
 
 
gnews

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