 
الأربعاء 2024-10-02 04:04 م
 

سرقة منازل في تل أبيب أثناء الهجوم الإيراني

منزل تضرر جراء القصف الإيراني على إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
منزل تضرر جراء القصف الإيراني على إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
الأربعاء، 02-10-2024 03:43 م

الوكيل الإخباري-   في حين كان الإسرائيليون يتعاملون مع هجوم صاروخي أطلقته إيران مساء الثلاثاء في تل أبيب، استغل بعض اللصوص الفوضى من أجل السرقة.

ووسط صفارات الإنذار من الغارات الجوية والسكان الذين يبحثون عن مأوى، اقتحم لص عدة منازل في حي ليفينسكي الجنوبي في تل أبيب.

اضافة اعلان


وقال إيدان ماتالون، وهو أحد السكان المحليين، إن ممتلكات جيرانه سُرقت أثناء وجودهم في الملاجئ.


وتابع ماتالون لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلي: «بعد انتهاء صفارات الإنذار، عدنا إلى المنزل وأدركنا أن لصّاً اقتحمه في حين كنا في الملجأ. رأيت على كاميرا المراقبة الخاصة بي أن شخصاً دخل إلى درج المبنى قبل ساعة من صفارات الإنذار واختبأ هناك».


وقالت إسرائيل إن طهران أطلقت خلال الهجوم الليلي أكثر من 180 صاروخاً باليستياً.

 
gnews

أحدث الأخبار

غلعا

أخبار الشركات Try Galaxy... بوابتك إلى عالم سامسونج المبتكر

تعبيرية

تكنولوجيا منصات التواصل تخضع للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي

تعبيرية

طب وصحة نقص فيتامين د.. هل يسبب الصداع؟

جانب من السفينة التاريخية (أ.ب)

منوعات سفينة تاريخية تتحوَّل لأكبر حاجز اصطناعي للشعاب المرجانية

تعبيرية

منوعات بعد 56 عاماً... عودة جثمان هندي إلى أسرته

منزل تضرر جراء القصف الإيراني على إسرائيل أمس (أ.ف.ب)

فلسطين سرقة منازل في تل أبيب أثناء الهجوم الإيراني

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

عربي ودولي مقتل 14 جندياً إسرائيلياً باشتباكات عنيفة في جنوب لبنان

هخ

أخبار الشركات فلاورد تنضم إلى برنامج "روّاد الاستدامة" التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية



 


الأكثر مشاهدة