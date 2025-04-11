الجمعة 2025-04-11 04:51 م
 

سلطات الاحتلال تبعد خطيب المسجد الأقصى لمدة أسبوع

شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال توقيفها خطيب المسجد الأقصى
شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال توقيفها خطيب المسجد الأقصى
 
الجمعة، 11-04-2025 04:36 م
الوكيل الإخباري-   سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، خطيب المسجد الأقصى المبارك، محمد سليم، قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، وفقا لإعلام محافظة القدس.اضافة اعلان


وكانت سلطات الاحتلال استدعت سليم عقب صلاة الجمعة، للتحقيق مع مخابراته، بعد دعائه للفلسطينيين في قطاع غزة خلال خطبة الجمعة.

وكان الآلاف قد أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.
 
gnews

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