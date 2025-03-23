سموتريتش: بدأنا خطوات فرض السيادة على الضفة

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه تم البدء بخطوات فرض السيادة على الضفة.
ونقلت القناة عن الوزير الإسرائيلي قوله إن مساعي تحقيق الثورة في شرعنة وتطبيع المستوطنات في الضفة مستمرة.
وأضاف سموتريتش أنه تم البدء بخطوات فرض السيادة على الضفة بدلًا من الاختباء والاعتذار، وتم رفع العلم الإسرائيلي والشروع في البناء والاستيطان، وهذه خطوات مهمة، على حد تعبيره.
وبالتوازي مع استئناف الحرب على غزة، تواصل قوات الاحتلال إقامة البؤر الاستيطانية في الضفة، وتنفذ مزيدًا من الاعتداءات والاقتحامات.
وقد بدأ الإسرائيليون -أول أمس- إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة، في حين أكدت فرنسا رفضها ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، سواء كان ذلك من الضفة أو قطاع غزة.
وقالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك إن "الاستيطان اليهودي في الضفة أساس راسخ في إسرائيل". وأدلت الوزيرة الإسرائيلية بهذا التصريح خلال وضعها حجر الأساس لبناء مكتبة جديدة في مستوطنة يتسهار جنوب نابلس.
الجزيرة
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