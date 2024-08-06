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سي ان ان : حماس اعادت بناء قوتها في الشمال والوسط

شعار حركة حماس
حركة حماس




 

الثلاثاء، 06-08-2024 06:56 ص

الوكيل الإخباري-    كشفت شبكة "سي إن إن" في تقرير، أنه بعد مرور 10 أشهر على هجوم السابع من أكتوبر، ورغم ادعاءات نتنياهو باقترابه من "النصر المطلق" إلا أن "حماس" استطاعت إعادة بناء قوتها شمال ووسط غزة.


ونشرت شبكة "سي إن إن" بالتعاون مع مشروع التهديدات الحرجة التابع لمعهد الشركات الأمريكية، ومعهد دراسة الحرب تقريرها بأن "حماس استطاعت في شمال ووسط غزة بناء جزء من قدراتها العسكرية".

gnews

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