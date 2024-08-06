سي ان ان : حماس اعادت بناء قوتها في الشمال والوسط

ونشرت شبكة "سي إن إن" بالتعاون مع مشروع التهديدات الحرجة التابع لمعهد الشركات الأمريكية، ومعهد دراسة الحرب تقريرها بأن "حماس استطاعت في شمال ووسط غزة بناء جزء من قدراتها العسكرية".
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