الجمعة 2025-06-27 11:50 ص
 

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة

غزة
غزة
 
الجمعة، 27-06-2025 11:20 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد ثلاثة فلسطينيين بنيران مسيرات إسرائيلية استهدفت بلدة بني سهيلا وحي الشيخ شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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واستشهد فلسطيني في قصف الاحتلال على بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس. كما استشهد فلسطينيان جراء استهداف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 
gnews

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