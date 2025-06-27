شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة

واستشهد فلسطيني في قصف الاحتلال على بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس. كما استشهد فلسطينيان جراء استهداف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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