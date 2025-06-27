شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة فلسطينيين بنيران مسيرات إسرائيلية استهدفت بلدة بني سهيلا وحي الشيخ شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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