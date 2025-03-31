الإثنين 2025-03-31 02:32 م
 

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال عدة مناطق في خان يونس

حزن الأهالي في غزة على توديع ذويهم
حزن الأهالي في غزة على توديع ذويهم
 
الإثنين، 31-03-2025 09:55 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين.اضافة اعلان


ففي مخيم خان يونس، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة مقداد.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح بينهم أطفال في قصف منزلا لعائلة النجار في منطقة واد صابر في بلدة عبسان الكبيرة شرقاً.

وكان 6 فلسطينيين استشهدوا الليلة الماضية، في قصف الاحتلال منزلا يعود للفلسطيني كمال معمر في محيط دوار التحلية وسط خان يونس.

وفي ساعات مساء الأحد، استشهد 9 فلسطينيين بينهم أحمد حسين أبو العيش (34 عاما) وزوجته آية جبر أبو العيش (33 عاما)، وأطفالهما كريم (7 سنوات) ومجد (8 سنوات) وميان (3 سنوات)، وجدة الأطفال هالة الحاج (59 عاما)، ونجلها إبراهيم جبر الحاج (28 عاما)، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد غرب خان يونس جنوب القطاع.

وفا
 
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