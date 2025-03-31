شهداء وجرحى في قصف الاحتلال عدة مناطق في خان يونس

ففي مخيم خان يونس، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة مقداد.
كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح بينهم أطفال في قصف منزلا لعائلة النجار في منطقة واد صابر في بلدة عبسان الكبيرة شرقاً.
وكان 6 فلسطينيين استشهدوا الليلة الماضية، في قصف الاحتلال منزلا يعود للفلسطيني كمال معمر في محيط دوار التحلية وسط خان يونس.
وفي ساعات مساء الأحد، استشهد 9 فلسطينيين بينهم أحمد حسين أبو العيش (34 عاما) وزوجته آية جبر أبو العيش (33 عاما)، وأطفالهما كريم (7 سنوات) ومجد (8 سنوات) وميان (3 سنوات)، وجدة الأطفال هالة الحاج (59 عاما)، ونجلها إبراهيم جبر الحاج (28 عاما)، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد غرب خان يونس جنوب القطاع.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يصدر قرارا بالنزوح القسري لكل سكان رفح
-
نتنياهو يؤجل مناقشة إقامة مطار قرب حدود غزة "لمخاوف أمنية"
-
"تطور هام" في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس
-
ضابط إسرائيلي: نستخدم الفلسطينيين دروعا بشرية بشكل منتظم
-
51 شهيدا في أول أيام العيد ونتنياهو يتلقى إحاطة بشأن مواصلة القتال
-
ارتفاع عدد الجثامين المنتشلة من رفح إلى 11 بينها ستة مسعفين
-
إسرائيل تقرر شق نفق يربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم
-
صحف عبرية تكشف شروط نتنياهو لوقف الحرب على غزة