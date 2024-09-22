شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنزل في دير البلح

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة "دواس" في منطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,391، والإصابات إلى 95,760 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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