شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنزل في دير البلح

الوكيل الإخباري- استشهد وأصيب عدد من مواطنين، فجر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة "دواس" في منطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة.