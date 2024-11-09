 
السبت 2024-11-09 10:23 ص
 

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 09-11-2024 08:23 ص
الوكيل الإخباري- استشهد الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، 14 فلسطينياً في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينتي غزة وخان يونس.اضافة اعلان


وقالت تقارير صحفية إن خمسة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جرّاء استهداف قوات الاحتلال لمدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في شارع يافا بمدينة غزة. وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني.

وأضاف أن مسعفين  من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 9 شهداء وعدد من الجرحى الى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إثر قصف طائرات الاحتلال لخيم تؤوي نازحين في المدينة.

وفا

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