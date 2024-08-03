شهداء وجرحى في قصف مدرسة تؤوي نازحين بحي الشيخ رضوان

وأضاف المراسل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المدرسة بصاروخ مباشر مرة أولى، ثم هدد بقصفها مجددا، وأن الإسعاف عاجز عن انتشال جثث الشهداء.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي: إنه قصف مجمعا في حي الشيخ رضوان كان يستخدم في السابق كمدرسة.
وأضاف أنه نفذ غارة على المجمع بعد معلومات استخبارية عن استخدامه كمقر قيادة وسيطرة تابع لحماس، على حد زعمه.
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