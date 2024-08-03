شهداء وجرحى في قصف مدرسة تؤوي نازحين بحي الشيخ رضوان

الوكيل الإخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد عشرة وإصابة آخرين في قصف مدرسة حمامة التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.



وأضاف المراسل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المدرسة بصاروخ مباشر مرة أولى، ثم هدد بقصفها مجددا، وأن الإسعاف عاجز عن انتشال جثث الشهداء.



من جهته، قال الجيش الإسرائيلي: إنه قصف مجمعا في حي الشيخ رضوان كان يستخدم في السابق كمدرسة.