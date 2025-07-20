شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مدينة غزة وشمالي القطاع

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 فلسطينيين في غارات متفرقة على محافظتي غزة والشمال منذ الفجر، بينهم ثلاثة شهداء من جراء إلقاء طائرات مسيّرة قنابل في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف عدد من منازل الفلسطينيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه الصيادين في بحر القرارة غربي خان يونس جنوبي القطاع.
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