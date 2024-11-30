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شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 30-11-2024 09:34 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم السبت، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ421.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية، بأن 7 شهداء ارتقوا فيما أصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا في حي الرمال وسط مدينة غزة، يعود لعائلة كحيل، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

واستشهد فلسطيني برصاص أطلقتها مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

كما استشهد أربعة أشخاص، بينهم عاملان بمنظمة المطبخ العالمي، في قصف الاحتلال مركبة مدنية على طريق صلاح الدين في منطقة السطر الشرقي شمال شرق خان يونس، جنوب القطاع.

وفا
 
gnews

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