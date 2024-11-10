 
الأحد 2024-11-10 08:34 ص
 

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال حي الصبرة جنوب غزة فجر الأحد

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 10-11-2024 07:34 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

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وأفاد مراسل "وفا" بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلًا لعائلة أبو مرزوق الخور في محيط مسجد السلام في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين، وما زالت عمليات البحث جارية عن مفقودين.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى نحو 43,552 شهيدًا، و102,765 مصابًا، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.

 
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