شهداء ومصابون في قصف الاحتلال حي الصبرة جنوب غزة فجر الأحد

الوكيل الإخباري- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

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وأفاد مراسل "وفا" بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلًا لعائلة أبو مرزوق الخور في محيط مسجد السلام في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين، وما زالت عمليات البحث جارية عن مفقودين.