شهداء ومصابون في قصف الاحتلال حي الصبرة جنوب غزة فجر الأحد

وأفاد مراسل "وفا" بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلًا لعائلة أبو مرزوق الخور في محيط مسجد السلام في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين، وما زالت عمليات البحث جارية عن مفقودين.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى نحو 43,552 شهيدًا، و102,765 مصابًا، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.
-
أخبار متعلقة
-
مسيرة حاشدة في دبلن بمشاركة الآلاف دعما لفلسطين
-
لازاريني: إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح في غزة
-
"400 يوم من الإبادة الجماعية".. المكتب الحكومي بغزة ينشر إحصائيات مرعبة
-
استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في نابلس
-
اقتحام إسرائيلي لنابلس
-
غارة على حي تل الهوي بغزة
-
غارتان على مدينة غزة
-
"الإعلامي الحكومي" بغزة: استشهاد 188 صحفيا حتى الآن