شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدينة غزة وخان يونس

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الوكيل الإخباري- استشهد سبعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، منذ فجر الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع. اضافة اعلان





وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 5 فلسطينيين، بينهم سيدتان وطفل، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مواصي غرب خان يونس.



وأضافت المصادر ذاتها، أن طفلين استشهدا، وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة عزام محيط محطة دلول للبترول، في حي الزيتون بمدينة غزة.



ويواصل الاحتلال نسف مبانٍ سكنية وسط مدينة خان يونس، فيما يتواصل القصف المدفعي في مواصي مدينة رفح.



