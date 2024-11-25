 
الإثنين 2024-11-25 09:05 ص
 

شهيدان أحدهما طفل برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

الشهيدان أحمد محمود زيد ومحمد ربيع حمارشة
الشهيدان أحمد محمود زيد ومحمد ربيع حمارشة
الإثنين، 25-11-2024 07:00 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.اضافة اعلان


وأفاد مراسل "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، اندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، ما أدى لاستشهاد الطفل محمد ربيع جمال حمارشة (13 عامًا)، والشاب أحمد محمود زيد (20 عامًا).

وأضاف، نقلاً عن مصادر طبية وشهود عيان، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة ومن مسافة قريبة صوب الطفل حمارشة والشاب زيد، ما أدى لإصابتهما بعدة رصاصات، خاصة في الأجزاء العلوية من جسديهما.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال منعوا مركبات الإسعاف من الوصول إلى حمارشة وزيد، حتى تأكدوا من استشهادهما، مضيفًا أنه جرى نقل جثماني الشهيدين إلى مركز طوارئ يعبد.
 
gnews

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