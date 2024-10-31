شهيدان بغارة إسرائيلية على مخيم نور شمس

وأفادت مصادر “استشهد الطفل أحمد عصام فحماوي والشاب عبد العزيز أبو سمن فجر الخميس، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس”.
وأضافت أن “أعدادا كبيرة من آليات الاحتلال، ترافقها ثلاث جرافات من النوع الثقيل، اقتحمت مدينة طولكرم عبر محورها الغربي”.
وأوضحت أن القوات “جابت شوارع المدينة الرئيسية، وتحديدا العليمي والقدس المفتوحة ونابلس، مرورا بمدخل مخيم طولكرم، واتجهت صوب مخيم نور شمس شرق المدينة”.
و”جرفت جرافات الاحتلال محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، ودمرت البنية التحتية في المكان، كما جرفت مداخل المحلات التجارية على طول الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم”، وفق الوكالة.
وأفادت بأن قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وأصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع، وانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم وضاحية اكتابا وأجزاء من المدينة.
وفا
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