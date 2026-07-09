شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

وأفادت مصادر طبية، بأن شهيدين وعددا من المصابين وصلوا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، إثر قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين بين منطقتي بطن السمين والحاووز غرب المدينة.
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