الأحد 2026-01-04 11:58 ص

شهيدان ومصاب برصاص الاحتلال في خان يونس

استشهد فلسطينيان، وأصيب آخر، صباح الأحد، برصاص جيش الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد الصياد عبد الرحمن عبد الهادي القن، وإصابة آخر برصاص بحرية الاحتلال في عرض بحر خا
ارشيفية
الأحد، 04-01-2026 10:47 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد فلسطينيان، وأصيب آخر، صباح الأحد، برصاص جيش الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد الصياد عبد الرحمن عبد الهادي القن، وإصابة آخر برصاص بحرية الاحتلال في عرض بحر خان يونس.

وأضافت المصادر، أن الفلسطيني فادي نجيب صلاح ارتقى أيضا، برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس.

وباستشهاد الفلسطينيين، يرتفع اجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار 11 تشرين الأول إلى 421، وإجمالي الإصابات تجاوزت الـ 1,171. 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

هع

فن ومشاهير ماحقيقة وفاة الفنان السوري بسام كوسا ؟

رجل يقطع شجرة

أخبار محلية عجلون: ضبط مركبتين محملتين بكميات من أشجار السنديان والملول المقطوعة

بدء استبدال العملة السورية القديمة بأخرى جديدة

أخبار محلية رئيس جمعية الصرافين الأردنيين: لا استبدال للعملة السورية القديمة في محلات الصرافة الأردنية

خح

منوعات فيديو صادم من نيويورك..شجار دموي بين تجار مجوهرات في حي الألماس

تعبيرية

أسواق ومال كيف تحصل على تمويل شركات ناشئة في السعودية

البوتاس العربية وإدارة الأزمات

أخبار الشركات البوتاس العربية وإدارة الأزمات

بدجت لتأجير السيارات

أخبار الشركات بدجت تفتتح مكتبًا جديدًا داخل فندق سوهو ميدتاون في اللويبدة تعزيزًا لتجربة الزوار ودعمًا لقطاع السياحة والضيافة

غ

منوعات سكب الماء المغلي على أخته.. أحكام رادعة ضد صاحب الفيديو الصادم في تركيا



 






الأكثر مشاهدة