شهيدان ومصاب برصاص الاحتلال في خان يونس

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان، وأصيب آخر، صباح الأحد، برصاص جيش الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد الصياد عبد الرحمن عبد الهادي القن، وإصابة آخر برصاص بحرية الاحتلال في عرض بحر خان يونس.



وأضافت المصادر، أن الفلسطيني فادي نجيب صلاح ارتقى أيضا، برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس.



وباستشهاد الفلسطينيين، يرتفع اجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار 11 تشرين الأول إلى 421، وإجمالي الإصابات تجاوزت الـ 1,171.

