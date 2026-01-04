شهيدان ومصاب برصاص الاحتلال في خان يونس

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد الصياد عبد الرحمن عبد الهادي القن، وإصابة آخر برصاص بحرية الاحتلال في عرض بحر خان يونس.
وأضافت المصادر، أن الفلسطيني فادي نجيب صلاح ارتقى أيضا، برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس.
وباستشهاد الفلسطينيين، يرتفع اجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار 11 تشرين الأول إلى 421، وإجمالي الإصابات تجاوزت الـ 1,171.
