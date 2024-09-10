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شهيدان و10 أصابات برصاص الاحتلال في طولكرم

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
الثلاثاء، 10-09-2024 06:17 م

الوكيل الإخباري-    استشهد فلسطينيان، عصر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وأصيب 10 فلسطينيين وصفت جروحهم بين المتوسطة والطفيفة.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بوصول شهيد إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وشهيدة إلى مستشفى الإسراء، متأثرين بإصابتهما بالرصاص.


وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت عدة أحياء، وحاصرت مستشفى الشهيد ثابت الحكومي، ومداخل مخيم طولكرم، ونفذت عمليات تجريف في الشوارع المؤدية للمخيم.

 
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