شهيدان و10 أصابات برصاص الاحتلال في طولكرم

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان، عصر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وأصيب 10 فلسطينيين وصفت جروحهم بين المتوسطة والطفيفة.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بوصول شهيد إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وشهيدة إلى مستشفى الإسراء، متأثرين بإصابتهما بالرصاص.