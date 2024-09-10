شهيدان و10 أصابات برصاص الاحتلال في طولكرم

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بوصول شهيد إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وشهيدة إلى مستشفى الإسراء، متأثرين بإصابتهما بالرصاص.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت عدة أحياء، وحاصرت مستشفى الشهيد ثابت الحكومي، ومداخل مخيم طولكرم، ونفذت عمليات تجريف في الشوارع المؤدية للمخيم.
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