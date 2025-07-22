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شهيدتان ومصابون في غارات إسرائيلية جديدة على غزة

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 12:49 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في الهلال الأحمر الفلسطيني بارتقاء شهيدتين ووقوع إصابات في غارة إسرائيلية على منزل قرب بركة الشيخ رضوان شمالي غزة.

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وأعلن مستشفى القدس عن إصابة 14 من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز النابلسي غربي مدينة غزة.


وأفاد مصدر في مستشفى العودة بوقوع إصابات في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

 
 
gnews

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