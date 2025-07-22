شهيدتان ومصابون في غارات إسرائيلية جديدة على غزة

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الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في الهلال الأحمر الفلسطيني بارتقاء شهيدتين ووقوع إصابات في غارة إسرائيلية على منزل قرب بركة الشيخ رضوان شمالي غزة.

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وأعلن مستشفى القدس عن إصابة 14 من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز النابلسي غربي مدينة غزة.