شهيد إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي بغزة

كما أفاد المراسل بوقوع إصابتين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين شرقي جباليا في شمال قطاع غزة.
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