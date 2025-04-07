شهيد إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي بغزة

07:14 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/726535 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن شخصا استشهد إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





كما أفاد المراسل بوقوع إصابتين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين شرقي جباليا في شمال قطاع غزة.