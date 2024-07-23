شهيد برصاص قناصة الاحتلال شرقي خان يونس

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697244 الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي عند دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. اقرأ أيضاً "الوكيل الإخباري" ينطلق بتصميم ومحتوى جديد بشرى سارة بانتظار الأردنيين مطلع الشهر المقبل الملك يعود إلى أرض الوطن التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي "المستقلة للانتخاب" تطلق إطارا مرجعيا لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب إصابتان بعملية طعن في غلاف غزة إصابة جنديين إسرائيليين خلال اقتحام قوات الاحتلال طوباس غارة إسرائيلية بشرقي خان يونس الاحتلال يغلق معظم الطرق المؤدية لمدينتي رام الله والبيرة