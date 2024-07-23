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شهيد برصاص قناصة الاحتلال شرقي خان يونس

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الثلاثاء، 23-07-2024 11:32 ص

 

الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي عند دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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