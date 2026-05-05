شهيد جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في غزة

الوكيل الإخباري- استُشهد فلسطيني، فجر الثلاثاء، من جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمالي مدينة غزة.





وأفادت مصادر طبية بأن الاستهداف أدى أيضا إلى وقوع إصابات، وُصف بعضها بالخطيرة، إذ جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



ويأتي هذا الاستهداف في ظل تواصل الغارات والقصف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما رفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي إلى 833 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,354، في حين جرى انتشال 767 جثمانا من تحت الأنقاض.



وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.





