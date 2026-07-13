شهيد في قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم المغازي

11:33 ص

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني، فجر الاثنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر طبية، باستشهاد فلسطيني لم تعرف هويته بعد، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بالمخيم.



وباستشهاده، يرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي إلى 1,101 والإصابات إلى 3,546، فيما جرى انتشال 800 جثمان.





