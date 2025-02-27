شهيد في نابلس والاحتلال يواصل عدوانه على جنين

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اغتالت مواطناً بالرصاص الحي واحتجزت جثمانه خلال اقتحامها لمخيم بلاطة.
وأوضحت الجمعية أن طواقم الإسعاف نقلت شاباً (32 عاماً) أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الفخذ، فيما أصيب طفل (14 عاماً) في اليد والبطن، ومسن (68 عاماً) برضوض إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه.
من جهة أخرى، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم 38 على التوالي، مخلّفاً 27 شهيداً وعشرات الإصابات، ودماراً واسعاً في البنية التحتية والممتلكات.
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