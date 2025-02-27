شهيد في نابلس والاحتلال يواصل عدوانه على جنين

الوكيل الإخباري- اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فلسطينياً خلال اقتحامها مخيم "بلاطة" شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اغتالت مواطناً بالرصاص الحي واحتجزت جثمانه خلال اقتحامها لمخيم بلاطة.



وأوضحت الجمعية أن طواقم الإسعاف نقلت شاباً (32 عاماً) أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الفخذ، فيما أصيب طفل (14 عاماً) في اليد والبطن، ومسن (68 عاماً) برضوض إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه.