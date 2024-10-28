شهيد وعدة إصابات في قصف الاحتلال مواصي رفح

06:22 ص

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الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح، الليلة، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر طبية، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح، إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال منطقة المواصي غرب مدينة رفح.



كما نسف جيش الاحتلال منازل شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية باستشهاد 27 فلسطينياً في قصف للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الأحد، 25 منهم شمال القطاع.



