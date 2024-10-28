 
الإثنين 2024-10-28 08:03 ص
 

شهيد وعدة إصابات في قصف الاحتلال مواصي رفح

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 28-10-2024 06:22 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح، الليلة، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح، إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

كما نسف جيش الاحتلال منازل شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 27 فلسطينياً في قصف للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الأحد، 25 منهم شمال القطاع.
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء الأخير بين الرئيسين

عربي ودولي مصدر تركي: أنقرة تستعد لزيارة بوتين

تعبيرية

فلسطين مجلس الامن يعقد نقاشا مفتوحا بشأن فلسطين الثلاثاء

تعبيرية

وظائف فرص عمل للأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

طب وصحة فاكهة صحية تحسن عملية الهضم ولا ترفع السكر

بايدن

عربي ودولي بايدن يدلي بصوته في التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة الاثنين

تعبيرية

أسواق ومال تراجع ملحوظ على أسعار الذهب عالمياً

وزارة التربية

وظائف بدءاً من اليوم.. عشرات المدعوين للتعيين في التربية (أسماء)



 


الأكثر مشاهدة