شهيد ومصابون بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم

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الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في مستشفى العودة بارتقاء شهيد وسقوط عدد من المصابين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء انتظارهم المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





ويأتي ذلك في ظل استمرار استهداف جيش الاحتلال للمدنيين في مناطق توزيع الإغاثة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.