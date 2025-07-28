الإثنين 2025-07-28 11:59 ص
 

شهيد ومصابون بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم

فلسطينيون يتجمعون لتلقي الطعام في مدينة غزة
فلسطينيون يتجمعون لتلقي الطعام في مدينة غزة
 
الإثنين، 28-07-2025 10:11 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر في مستشفى العودة بارتقاء شهيد وسقوط عدد من المصابين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء انتظارهم المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


ويأتي ذلك في ظل استمرار استهداف جيش الاحتلال للمدنيين في مناطق توزيع الإغاثة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ع7اتى

منوعات 3 خطوات بسيطة لتجميد المانجو بشكل مثالي لاستخدامها طوال العام

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

فلسطين وزير الخارجية الإسباني يدعو لإنهاء المجاعة في غزة

mn b

أخبار الشركات فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزًا تاريخيًا في رالي إستونيا

فلر

منوعات أرقام الحظ... خرافة قديمة أم معتقد يمنح الإنسان شعورًا بالسيطرة؟

gj

طب وصحة المنتجات الالكترونية البديلة بين القيود والتجارة غير المشروعة: هل تؤدي السياسات الصارمة إلى نتائج عكسية؟

للا

منوعات طفل هندي يعض أفعى كوبرا حتى الموت بعد أن ظنّها لعبة!

العقبة - أرشيفية

أخبار محلية طواقم القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركبا سياحيا في العقبة

تعبيرية

أخبار محلية تراجع التخليص على رؤوس القاطرات بنسبة 52% خلال النصف الأول من 2025



 
 





الأكثر مشاهدة