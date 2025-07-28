شهيد ومصابون بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم

ويأتي ذلك في ظل استمرار استهداف جيش الاحتلال للمدنيين في مناطق توزيع الإغاثة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
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