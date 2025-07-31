صحة غزة: أدوية ومعدات طبية ستدخل إلى مستشفيات القطاع الخميس

وأكدت "صحة غزة" في بيانها أن هذه الشاحنات لا تحتوي على أي أصناف غذائية.
وأوضحت أن الأصناف المتوقع وصولها إلى قطاع غزة ذات أهمية كبيرة واحتياج عاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة.
ودعت الوزارة سكان قطاع غزة إلى بذل الجهود لحماية القافلة وعدم التعرض لها، لضمان وصولها بأمان إلى المستشفيات.
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