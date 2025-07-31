الخميس 2025-07-31 11:44 ص
 

صحة غزة: أدوية ومعدات طبية ستدخل إلى مستشفيات القطاع الخميس

شاحنات تحمل مساعدات بالقرب من معبر رفح الحدودي
شاحنات تحمل مساعدات بالقرب من معبر رفح الحدودي
 
الخميس، 31-07-2025 10:33 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن شاحنات محملة بأدوية وتطعيمات وأجهزة طبية من المقرر أن تدخل إلى مستشفيات القطاع عبر منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، الخميس.اضافة اعلان


وأكدت "صحة غزة" في بيانها أن هذه الشاحنات لا تحتوي على أي أصناف غذائية.

وأوضحت أن الأصناف المتوقع وصولها إلى قطاع غزة ذات أهمية كبيرة واحتياج عاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة.

ودعت الوزارة سكان قطاع غزة إلى بذل الجهود لحماية القافلة وعدم التعرض لها، لضمان وصولها بأمان إلى المستشفيات.
 
 
gnews

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