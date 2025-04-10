صحة غزة: العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية وصل مستويات خطيرة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، أن نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية في القطاع وصلت إلى مستويات "خطيرة وغير مسبوقة".

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