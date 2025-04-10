صحة غزة: العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية وصل مستويات خطيرة

وأضافت أن 37 في المئة من قائمة الأدوية الأساسية و59 في المئة من قائمة المستهلكات الطبية، و54 من أدوية السرطان وأمراض الدم رصيدها صفر".
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