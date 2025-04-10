الخميس 2025-04-10 04:13 م
 

صحة غزة: العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية وصل مستويات خطيرة

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غزة
 
الخميس، 10-04-2025 03:51 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، أن نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية في القطاع وصلت إلى مستويات "خطيرة وغير مسبوقة".

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وقالت الوزارة في بيان نشره المكتب الإعلامي الحكومي على قناته في تلغرام، إن "نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية وصلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة".

وأضافت أن 37 في المئة من قائمة الأدوية الأساسية و59 في المئة من قائمة المستهلكات الطبية، و54 من أدوية السرطان وأمراض الدم رصيدها صفر".

 
gnews

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