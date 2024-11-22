 
الجمعة 2024-11-22 06:56 م
 

"صحة غزة": المستشفيات ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود

غزة
غزة
الجمعة، 22-11-2024 06:08 م

الوكيل الإخباري-   حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، من توقف كل مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود حيث ترفض إسرائيل دخوله للقطاع و تشن عليه حربا منذ أكثر من عام.

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وقال مدير عام المستشفيات الميدانية الطبيب مروان الهمص في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة في مدينة خان يونس "نوجه الإنذار العاجل ونحذر من أن مستشفيات قطاع غزة كاملة ستتوقف عن العمل أو تقلص من خدماتها خلال 48 ساعة بسبب عرقلة الاحتلال إدخال الوقود".

 
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