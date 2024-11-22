"صحة غزة": المستشفيات ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، من توقف كل مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود حيث ترفض إسرائيل دخوله للقطاع و تشن عليه حربا منذ أكثر من عام.

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