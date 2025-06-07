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صحة غزة تحذر من انهيار المنظومة الصحية جنوب القطاع

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أرشيفية
 
السبت، 07-06-2025 11:02 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إن التهديدات المباشرة للمناطق السكنية المحيطة بالمستشفيات هي إجراءات واضحة يقوم بها الاحتلال ضمن خطته الممنهجة ضد المنظومة الصحية.

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وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن مجمع ناصر الطبي هو المستشفى الوحيد في محافظة خان يونس بعد خروج المستشفى الأوروبي عن الخدمة وصعوبة الوصول لمستشفى الأمل لوجودها في منطقة الإخلاء.


وأوضحت أن خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة سيتسبب بكارثة إنسانية لا يمكن توقع نتائجها، محذرة من الوصول لتلك اللحظة التي تعني انهيار كامل للمنظومة الصحية جنوب قطاع غزة.


وناشدت الوزارة الجهات المعنية بضرورة التدخل لحماية المؤسسات الصحية وإلزام الاحتلال إدخال الإمدادات الدوائية والاحتياجات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية الطارئة لمحتاجيها.

 
gnews

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