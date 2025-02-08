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صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 08-02-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و181 شهيدا و111 ألفا و638 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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وأوضحت الوزارة أن ارتفاع العدد يأتي بعد إضافة 572 شهيدا ممن اكتملت بياناتهم من المفقودين.

 
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