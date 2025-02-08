صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و181 شهيدا و111 ألفا و638 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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