 
الثلاثاء 2024-10-08 11:13 م
 

صحة غزة: قوات الاحتلال حاصرت مستشفى كمال عدوان

جيش الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال
الثلاثاء، 08-10-2024 10:01 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت مستشفى كمال عدوان في محافظة شمال غزة وأطلقت النار على مكتب إدارة المستشفى.

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وبينت أن الاحتلال يطالب مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة بإخلائها من المرضى والكوادر الصحية، وإلّا فإنها ستواجه نفس مصير مستشفى الشفاء بالتدمير والقتل والاعتقال.

 
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