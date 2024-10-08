صحة غزة: قوات الاحتلال حاصرت مستشفى كمال عدوان

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت مستشفى كمال عدوان في محافظة شمال غزة وأطلقت النار على مكتب إدارة المستشفى.

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