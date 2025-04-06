"صحة غزة": منع إدخال لقاحات شلل الأطفال يهدد بإصابة 602 ألف طفل

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن منع إدخال اللقاحات استهداف غير مباشر لأطفال غزة، محذرة من انهيار جهود مكافحة المرض، إضافة إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.
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