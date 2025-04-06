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"صحة غزة": منع إدخال لقاحات شلل الأطفال يهدد بإصابة 602 ألف طفل

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غزة
 
الأحد، 06-04-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى قطاع غزة يُشكل قنبلة موقوتة تهدد بتفشي الوباء، إذ أن 602 ألف طفل يتهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة ما لم يتوفر اللقاحات.

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وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن منع إدخال اللقاحات استهداف غير مباشر لأطفال غزة، محذرة من انهيار جهود مكافحة المرض، إضافة إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.

 
gnews

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