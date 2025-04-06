"صحة غزة": منع إدخال لقاحات شلل الأطفال يهدد بإصابة 602 ألف طفل

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى قطاع غزة يُشكل قنبلة موقوتة تهدد بتفشي الوباء، إذ أن 602 ألف طفل يتهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة ما لم يتوفر اللقاحات.

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