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صحة غزة: 4 مجازر خلال 24 ساعة

أحد مجازر الاحتلال في قطاع غزة
من أحد مجازر الاحتلال في قطاع غزة




 

الخميس، 08-08-2024 01:02 م

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر راح ضحيتها 22 شهيدًا و77 مصابًا خلال 24 ساعة.


وأضافت بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 39,699 شهيدًا و91,722 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

gnews

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