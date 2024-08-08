صحة غزة: 4 مجازر خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر راح ضحيتها 22 شهيدًا و77 مصابًا خلال 24 ساعة.
وأضافت بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 39,699 شهيدًا و91,722 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.
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