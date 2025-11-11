صحة غزة: 6 آلاف حالة بتر مسجلة لدينا ربعها من الأطفال

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 6 آلاف حالة بتر مسجلة لديها بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد.

اضافة اعلان



وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تقدر نسبة الأطفال من إجمالي حالات البتر بـ 25%، ونسبة النساء بـ 12.7%، موضحة أن نقص الإمكانات الطبية والأدوات المساندة يزيد من معاناة مبتوري الأطراف.



وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس معاناة إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وأسرهم، وتبرز الحاجة الملحّة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للأطفال الذين وجدوا أنفسهم يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة.