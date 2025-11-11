صحة غزة: 6 آلاف حالة بتر مسجلة لدينا ربعها من الأطفال

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تقدر نسبة الأطفال من إجمالي حالات البتر بـ 25%، ونسبة النساء بـ 12.7%، موضحة أن نقص الإمكانات الطبية والأدوات المساندة يزيد من معاناة مبتوري الأطراف.
وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس معاناة إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وأسرهم، وتبرز الحاجة الملحّة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للأطفال الذين وجدوا أنفسهم يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة.
ودعت وزارة الصحة جميع المنظمات الدولية والإنسانية والمؤسسات العاملة في مجال الصحة والتأهيل إلى تكثيف جهودها وتوسيع تدخلاتها العاجلة لتغطية احتياجات الجرحى، وتمكينهم من الحصول على الرعاية اللازمة، بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.
