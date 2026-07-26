"صحة غزة": 9 شهداء و36 مصابا خلال الساعات الماضية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، وصول 9 شهداء و36 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

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