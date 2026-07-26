"صحة غزة": 9 شهداء و36 مصابا خلال الساعات الماضية

وأضافت "صحة غزة" أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,200 شهيد، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3,888 إصابة، وسجلت 803 حالات انتشال.
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