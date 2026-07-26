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"صحة غزة": 9 شهداء و36 مصابا خلال الساعات الماضية

"الوطنية لإدارة غزة": جاهزون لتسلّم مهامنا بعد حل حكومة حماس فور توفر الإمكانيات اللازمة
غزة
 
الأحد، 26-07-2026 12:17 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، وصول 9 شهداء و36 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

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وأضافت "صحة غزة" أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,200 شهيد، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3,888 إصابة، وسجلت 803 حالات انتشال.

 
 


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