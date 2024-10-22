صحيفة أمريكية تكشف وصية زعيم حماس يحيى السنوار

ووفق المصدر ذاته، يقول وسطاء عرب مطلعون على رسائله: "في المفاوضات مع إسرائيل ستكون حماس في موقف أقوى"، كما ذكر الوسطاء أن السنوار أوصى حماس بتعيين مجلس قادة لقيادة وإدارة الفترة الانتقالية بعد وفاته.
وبيّنت أن السنوار ورغم تلقيه عروضا من وسطاء عرب للسماح له بالخروج من غزة مقابل الموافقة على إطلاق سراح الرهائن، إلا أنه رفضها وهو يتمسك بالأمل في أن يؤدي الصراع إلى جر إيران وحزب الله إلى حرب إقليمية ضد إسرائيل وهو السيناريو الذي لا يزال ممكنا.
وأشارت الصحيفة إلى أن السنوار قال للوسطاء: "أنا لست تحت الحصار، أنا على أرض فلسطينية".
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