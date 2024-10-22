صحيفة أمريكية تكشف وصية زعيم حماس يحيى السنوار

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية وصية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيي السنوار ورسائله الأخيرة للحركة ومصر وقطر.

اضافة اعلان

وتفيد الصحيفة بأنه بعد اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله بدأ السنوار الاستعداد لاغتياله، حيث نصح أعضاء حماس بأن إسرائيل من المرجح أن تقدم تنازلات لإنهاء الحرب بعد وفاته.



ووفق المصدر ذاته، يقول وسطاء عرب مطلعون على رسائله: "في المفاوضات مع إسرائيل ستكون حماس في موقف أقوى"، كما ذكر الوسطاء أن السنوار أوصى حماس بتعيين مجلس قادة لقيادة وإدارة الفترة الانتقالية بعد وفاته.

وأوضحت الصحيفة أن السنوار كان يسيطر على شبكة متفرعة من الأنفاق تحت الأرض والتي كانت بمثابة مقرات ومخابئ.



وبيّنت أن السنوار ورغم تلقيه عروضا من وسطاء عرب للسماح له بالخروج من غزة مقابل الموافقة على إطلاق سراح الرهائن، إلا أنه رفضها وهو يتمسك بالأمل في أن يؤدي الصراع إلى جر إيران وحزب الله إلى حرب إقليمية ضد إسرائيل وهو السيناريو الذي لا يزال ممكنا.