الإثنين 2025-08-04 02:46 م
 

صدمة غزة دفعت جنوداً إسرائيليين للانتحار .. والرقم كبير

صدمة غزة دفعت جنوداً إسرائيليين للانتحار .. والرقم كبير
صدمة غزة دفعت جنوداً إسرائيليين للانتحار .. والرقم كبير
 
الإثنين، 04-08-2025 12:01 ص
الوكيل الإخباري-  ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تقارير داخلية، نُشرت الأحد، كشفت أن معظم حالات الانتحار الأخيرة في صفوف الجنود الإسرائيليين كانت بسبب صدمات نفسية ناجمة عن الحرب المستمرة في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي لقناة "كان" الإسرائيلية إن "معظم حالات الانتحار نتجت عن الواقع المعقّد الذي خلقته الحرب... للحرب عواقب".

وبحسب أرقام أوردتها قناة 12 الإسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، فقد انتحر 16 جندياً على الأقل منذ بداية عام 2025، وهو عدد لا يشمل الجنود الاحتياطيين الذين لم يكونوا في الخدمة الفعلية وقت وفاتهم.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية أن حالات الانتحار ناجمة عن الصدمات النفسية الناتجة عن طول أمد الحرب، والفترات الطويلة التي يقضيها الجنود في ساحة القتال، إلى جانب المشاهد المروّعة وفقدان الأصدقاء.

وأشار "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الجيش الإسرائيلي لا ينشر بيانات رسمية عن حالات الانتحار إلا مرة واحدة في السنة.

وأوضحت أن الأرقام المُبلَغ عنها تُظهر ارتفاع حالات الانتحار، إذ سُجّل في سنة 2024 وفاة 21 جندياً منتحراً، وهو أعلى عدد سنوي منذ عقد.

أما في سنة 2023 فقد أُبلِغ عن 17 حالة انتحار بين صفوف الجيش الإسرائيلي، بعد 7 أكتوبر.

وحذر مسؤولون إسرائيليون من أن عدد المنتحرين قد يتفاقم إذا فشل الجيش الإسرائيلي في معالجة العبء النفسي الذي يعود به الجنود من ساحة الحرب، وفقاً لذات الصحيفة.

وذكرت تقارير أن الجيش وسّع التدريب المخصص للقادة لمساعدتهم على رصد علامات الضيق النفسي لدى الجنود، كما رفع عدد الضباط النفسيين بمقدار 200 لجند الخدمة الفعلية و600 للاحتياطيين، بالإضافة إلى نحو 1000 ضابط كانوا في الخدمة منذ بداية الحرب.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الكرك

أخبار محلية دورة تدريبية حول كفاءة استخدام المياه لمزارعي الكرك

مستشفى

أخبار محلية إجراء عملية جراحية معقدة الأولى من نوعها لطفل بمستشفى الملك المؤسس

بربربر

فيديو منوع تالا صفوان ترد بحزن بعد هجوم صديقتها نانا وتكشف صدمتها من الخيانة

قل

فيديو منوع امرأة تسرق تاجًا ذهبياً بقيمة 250 ألف ليرة تركية لتجنب إحباط صديقها

قفل

فيديو منوع لعبة تركيب الأشكال ثلاثية الأبعاد من تصميم الفنان الرقمي جيسي ريتشاردز

يبر

فيديو منوع شاب يوثق ردة فعل أخيه المصاب بفوبيا المرتفعات على التلفريك

ل

المرأة والجمال كيف تختارين شكل الأظافر المناسب حسب شكل يديك؟

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار



 
 





الأكثر مشاهدة