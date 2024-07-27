صفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل

الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها بإصبع الجليل شمالي إسرائيل.
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