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صفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
السبت، 27-07-2024 08:15 ص

 

الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها بإصبع الجليل شمالي إسرائيل.
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