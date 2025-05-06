صفارات الإنذار تدوي في "غلاف غزة" بعد تشخيص خاطئ

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق عن تفعيل نظام الإنذار المبكر في المستوطنات المحاذية للقطاع، ما أثار حالة من الذعر والارتباك بين السكان.
وتُعد مناطق "غلاف غزة" من أكثر المناطق توتراً، وتضم نحو 50 مستوطنة تقع ضمن نطاق 40 كيلومتراً من الحدود مع قطاع غزة، وقد شُكّلت هذه المنطقة عقب الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005، لتكون منطقة عازلة تخضع لاحتياطات أمنية مشددة.
وكالات
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