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صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة

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الثلاثاء، 23-07-2024 03:29 م

 

الوكيل الاخباري- أفادت مراسلة الجزيرة بدوي صفارات الإنذار في كريات شمونة وبلدات مجاورة للتحذير من عمليات إطلاق الصواريخ.
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