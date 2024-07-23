صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697287 الوكيل الاخباري- أفادت مراسلة الجزيرة بدوي صفارات الإنذار في كريات شمونة وبلدات مجاورة للتحذير من عمليات إطلاق الصواريخ. اقرأ أيضاً "الوكيل الإخباري" ينطلق بتصميم ومحتوى جديد بشرى سارة بانتظار الأردنيين مطلع الشهر المقبل الملك يعود إلى أرض الوطن التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي "المستقلة للانتخاب" تطلق إطارا مرجعيا لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة مقتل إسرائيلي وإصابة 8 آخرين جراء انفجار مسيرة وسط تل أبيب صفارات الإنذار تدوي في 6 بلدات جنوب غلاف غزة صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الأعلى