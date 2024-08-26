صور أقمار صناعية تظهر توسعة ممر نتساريم في غزة

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع هذا الممر، وأنه في الأيام الأخيرة قُتل 4 جنود احتياط بعد تعرضهم لانفجارات لعبوات ناسفة على جانب الطريق في هذه المنطقة.
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