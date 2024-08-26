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صور أقمار صناعية تظهر توسعة ممر نتساريم في غزة

غزة
غزة
الإثنين، 26-08-2024 04:28 م
الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي وسّع ممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي، وفقا لما أظهرته صور أقمار صناعية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوسيع يأتي في إطار الجهود العسكرية التي يبذلها الجيش الإسرائيلي مؤخرا.اضافة اعلان


وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع هذا الممر، وأنه في الأيام الأخيرة قُتل 4 جنود احتياط بعد تعرضهم لانفجارات لعبوات ناسفة على جانب الطريق في هذه المنطقة.
 
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فلسطين صور أقمار صناعية تظهر توسعة ممر نتساريم في غزة



 


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