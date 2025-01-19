صور وفيديو - فرحة عارمة بغزة في أول أيام وقف النار وعودة فتح الطرق

وجاء تأخير وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يبدأ عند الساعة الـ 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي في غزة، بعد أن اشترط الاحتلال تسليمه قائمة الأسيرات اللاتي سيفرج عنهن اليوم.
وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة، أسماء الأسيرات الثلاث الاتي سيتم الإفراج عنهن اليوم الأحد.
وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى التالية أسماؤهم: 1- رومي جونين (24 عاماً)، 2-إميلي دماري (28 عاماً)، 3-دورون شطنبر خير (31 عاماً).
وقالت المقاومة إنها سلمت القائمة للاحتلال عبر الوسطاء، قبل أن يعلن الاحتلال تسلمه القائمة فعلا عبر الوسيط القطري، وإعطاء أمر للجيش ببدء تنفيذ وقف إطلاق النار.
"انتصار لغزة رغم أنوف الحاقدين"... هكذا عبَرت فلسطينية عن فرحتها بوقف إطلاق النار وسط هتافات الفتية لكتائب القسام#غزة_تنتصر #وقف_إطلاق_النار_في_غزة #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/csYXPyrCJr— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 19, 2025
"انتصرنا ورجعنا لبيوتنا"... زغاريد وتكبيرات في غزة بعد انتصار المقاومة وتوقف حرب الإبادة.#غزة_تنتصر #وقف_إطلاق_النار_في_غزة #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/gcExYBa87G— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 19, 2025
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