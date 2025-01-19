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صور وفيديو - فرحة عارمة بغزة في أول أيام وقف النار وعودة فتح الطرق

جانب من عودة النازحين
جانب من عودة النازحين
الأحد، 19-01-2025 03:04 م

الوكيل الإخباري - أظهرت مقاطع فيديو دخول الغزيين إلى مدنهم وسط فرحة عارمة واحتفالات بوقف شلال الدماء الذي احدثه عدوان الاحتلال في القطاع.

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وبدأت بلدية غزة بشق الطرق الرئيسية في المدينة وإعادة فتحها لتسهيل عودة الغزيين إلى مدنهم.

 


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هذا وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رسميا، عند الساعة الحادية عشرة وربع من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي لمدينة غزة،  بعد أن تلقى جيش الاحتلال أمرا بوقف إطلاق النار.

 


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وجاء تأخير وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يبدأ عند الساعة الـ 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي في غزة، بعد أن اشترط الاحتلال تسليمه قائمة الأسيرات اللاتي سيفرج عنهن اليوم.

 


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وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة، أسماء الأسيرات الثلاث الاتي سيتم الإفراج عنهن اليوم الأحد.

 


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وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى التالية أسماؤهم: 1- رومي جونين (24 عاماً)، 2-إميلي دماري (28 عاماً)، 3-دورون شطنبر خير (31 عاماً).

وقالت المقاومة إنها سلمت القائمة للاحتلال عبر الوسطاء، قبل أن يعلن الاحتلال تسلمه القائمة فعلا عبر الوسيط القطري، وإعطاء أمر للجيش ببدء تنفيذ وقف إطلاق النار.

 

وكان أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أنه جرى البدء في نشر الآلاف من عناصر الشرطة وفق خطة حكومية لحفظ الأمن والنظام في القطاع.

 

 

 

 

 

 
gnews

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