ضابط بجش الاحتلال: ما تم توثيقه بكمين خان يونس مخز

وأضاف "كان من المفترض على قائد القوة أن يدهس المسلحين وفقًا للتعليمات العسكرية إذا كانوا على مسافة قريبة، أو على الأقل أن يفتح النار عليهم باستخدام الرشاش المثبت على المدرعة".
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