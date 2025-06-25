الأربعاء 2025-06-25 09:41 م
 

ضابط بجش الاحتلال: ما تم توثيقه بكمين خان يونس مخز

ضابط بجش الاحتلال: ما تم توثيقه بكمين خان يونس مخز
جيش الاحتلال
 
الأربعاء، 25-06-2025 08:37 م

الوكيل الإخباري-   قالت القناة الـ14الاسرائيلية نقلا عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي بشأن كمين خان يونس "ما تم توثيقه مُخزٍ، ولا يشرف الجيش الإسرائيلي، هذا أقل ما يمكن قوله".

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وأضاف  "كان من المفترض على قائد القوة أن يدهس المسلحين وفقًا للتعليمات العسكرية إذا كانوا على مسافة قريبة، أو على الأقل أن يفتح النار عليهم باستخدام الرشاش المثبت على المدرعة".

 
gnews

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