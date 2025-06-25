ضابط بجش الاحتلال: ما تم توثيقه بكمين خان يونس مخز

الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ14الاسرائيلية نقلا عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي بشأن كمين خان يونس "ما تم توثيقه مُخزٍ، ولا يشرف الجيش الإسرائيلي، هذا أقل ما يمكن قوله".

اضافة اعلان