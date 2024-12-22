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طائرات الاحتلال تستهدف خياما للنازحين بالمواصي

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 22-12-2024 11:01 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين إثر قصف مسيرات إسرائيلية خياما تؤوي نازحين في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


يأتي القصف بعد غارة استهدفت منطقة المواصي غرب خان يونس وأسفرت عن شهيد ومصابين.
 
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