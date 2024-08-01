طهران تبدأ مراسم تشييع جثمان هنية

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الوكيل الاخباري- بدأت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.