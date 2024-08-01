طهران تبدأ مراسم تشييع جثمان هنية

حضور كبير لأبناء الشعب الإيراني للمشارکة بالصلاة على جثمان الشهيد #اسماعيل_هنية. pic.twitter.com/THT7741R4O— وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) August 1, 2024
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